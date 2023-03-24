Богданова (Попова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1889
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Богданов Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович
Рождение ребёнка
21.02.1893
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1896
Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович
Рождение ребёнка
03.09.1898
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Богданова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович
Рождение ребёнка
11.08.1908
Сын: Богданов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович
Смерть
Неизвестно