Богданова (Попова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Попова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Богданов Яков Павлович

Рождение ребёнка
12.01.1889

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович

Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Богданов Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович

Рождение ребёнка
21.02.1893

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.1896

Сын: Богданов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.1898

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Богданова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович

Рождение ребёнка
11.08.1908

Сын: Богданов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Павлович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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