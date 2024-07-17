Богданов Никита Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти15.03.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Богданов Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Анна Никитовна
Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна
Бракосочетание
12.06.1861
Лугавское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.11.1866
Сын: Богданов Григорий Никитович
Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
12.06.1881
Сын: Богданов Елисей Никитович
Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.
Дочь: (Богданова) Устинья Никитовна
Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
05.05.1886 ст.
Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Смерть
15.03.1911
Похороны
17.03.1911