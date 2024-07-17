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Богданов Никита Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

15.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Богданов Исай

Мать: Богданова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Анна Никитовна

Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Бракосочетание
12.06.1861

Жена: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Лугавское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.11.1866

Сын: Богданов Григорий Никитович

Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Богданов Павел Никитич

Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1881

Сын: Богданов Елисей Никитович

Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Дочь: (Богданова) Устинья Никитовна

Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.05.1886 ст.

Сын: Богданов Николай Никитич

Мать ребёнка: Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Смерть
15.03.1911
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
17.03.1911

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