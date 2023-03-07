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Богданов Николай Никитич

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Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.05.1886 ст.

Дата смерти

21.05.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1886 ст.

Отец: Богданов Никита Исаевич

Мать: Богданова Акилина Мироновна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Смерть
21.05.1886 ст.
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: от поноса
Крещение
09.05.1889 ст.
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Крестная мать - Сергеева Дарья Тихоновна
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