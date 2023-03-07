Богданов Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения05.05.1886 ст.
Дата смерти21.05.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1886 ст.
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Смерть
21.05.1886 ст.
Причина смерти: от поноса
Крещение
09.05.1889 ст.
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Крестная мать - Сергеева Дарья Тихоновна