Богданова (Отважина) Акилина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Отважина) Акилина Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

06.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1861

Муж: Богданов Никита Исаевич

Лугавское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.12.1866

Сын: Богданов Григорий Никитович

Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Богданов Павел Никитич

Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1881

Сын: Богданов Елисей Никитович

Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич

Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Дочь: Устинья Никитовна

Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.05.1886 ст.

Сын: Богданов Николай Никитич

Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитовна

Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич

Смерть
06.04.1900