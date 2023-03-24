Богданова (Отважина) Акилина Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти06.04.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1861
Лугавское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.12.1866
Сын: Богданов Григорий Никитович
Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич
Рождение ребёнка
12.06.1881
Сын: Богданов Елисей Никитович
Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.
Дочь: Устинья Никитовна
Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич
Рождение ребёнка
05.05.1886 ст.
Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никитовна
Отец ребёнка: Богданов Никита Исаевич
Смерть
06.04.1900