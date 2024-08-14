Пескова (Богданова) Матрёна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1885 ст.
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1885 ст.
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.11.1885 ст.
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Крёстный отец - Пуд Иванович Черкашин
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно