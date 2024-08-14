Пескова (Богданова) Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескова (Богданова) Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.11.1885 ст.

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1885 ст.

Отец: Богданов Яков Исаевич

Мать: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Крещение
10.11.1885 ст.
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Крёстный отец - Пуд Иванович Черкашин
Смерть
1976
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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