Зуева (Ратманова) Елизавета
Место рожденияRussia
Дата рождения17.03.1871
Дата смерти23.12.1943
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1871
Рождение ребёнка
31.10.1893
Дочь: Demme (Зуева) Александра
Отец ребёнка: Зуев Николай
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.12.1894
Дочь: Богданова (Зуева) Софья
Отец ребёнка: Зуев Николай
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Ратманова-Кольцова (Зуева) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Зуев Николай
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Зуев Владимир
Отец ребёнка: Зуев Николай
Рождение ребёнка
08.09.1911
Отец ребёнка: Зуев Николай
Bith 26 of August 1911 in new calendar
Смерть
23.12.1943
Похороны
Неизвестно