Зуева (Ратманова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Ратманова) Елизавета

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Место рождения

Russia

Дата рождения

17.03.1871

Дата смерти

23.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1871

Отец: Ратманов Николай Григорьевич

Мать: Ратманова-Мессинг Александра Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1893

Дочь: Demme (Зуева) Александра

Отец ребёнка: Зуев Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.12.1894

Дочь: Богданова (Зуева) Софья

Отец ребёнка: Зуев Николай

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Ратманова-Кольцова (Зуева) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Зуев Николай

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Зуев Владимир

Отец ребёнка: Зуев Николай

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Зуев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Зуев Николай

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Bith 26 of August 1911 in new calendar
Смерть
23.12.1943
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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