Богданова (Зуева) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Зуева) Софья

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

14.12.1894

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1894

Отец: Зуев Николай

Мать: Зуева Елизавета

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.11.1915

Дочь: Богданова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Богданов Александр

Отец ребёнка: Богданов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Михаил

Смерть
1952
Russia
Похороны
Неизвестно
Останкинское кладбище
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