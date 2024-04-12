Богданова (Зуева) Софья
Место рождения
Дата рождения14.12.1894
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1894
Отец: Зуев Николай
Мать: Зуева Елизавета
Рождение ребёнка
15.11.1915
Дочь: Богданова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1918
Сын: Богданов Александр
Отец ребёнка: Богданов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Михаил
Смерть
1952
Russia
Похороны
Неизвестно
Останкинское кладбище