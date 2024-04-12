Богданова (Зуева) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.11.1915
Дата смерти12.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915
Отец: Богданов Михаил
Мать: Богданова Софья
Рождение ребёнка
18.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Владимир
Russia
Смерть
12.11.1978
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва