Богданова (Зуева) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Зуева) Любовь Михайловна

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

15.11.1915

Дата смерти

12.11.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Муж

Около 1900 г.р.
1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915

Отец: Богданов Михаил

Мать: Богданова Софья

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Владимир

Russia
Смерть
12.11.1978
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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