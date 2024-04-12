Зуев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1911
Дата смерти25.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911
Отец: Зуев Николай
Мать: Зуева Елизавета
Bith 26 of August 1911 in new calendar
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.1994
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область