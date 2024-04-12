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Зуев Николай Николаевич

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

25.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: Зуев Николай

Мать: Зуева Елизавета

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Bith 26 of August 1911 in new calendar
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.1994
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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