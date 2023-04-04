Ратманова-Кольцова (Зуева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1901
Дата смерти17.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1901
Отец: Зуев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабенчиков Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Стырикович Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стырикович Михаил
Бракосочетание
1924
Развод
1930
Смерть
17.09.1963
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва