Ратманова-Кольцова (Зуева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратманова-Кольцова (Зуева) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

19.04.1901

Дата смерти

17.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1901

Отец: Зуев Николай

Мать: Зуева (Ратманова) Елизавета

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенчиков Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Стырикович Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стырикович Михаил

Бракосочетание
1924

Муж: Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)

Развод
1930

Муж: Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)

Смерть
17.09.1963
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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