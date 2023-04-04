Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)
Место рожденияБелосток, Польша
Дата рождения12.06.1898
Дата смерти02.02.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1898
Бракосочетание
1924
Развод
1930
Развод
1930
Супруг(-а): Елизавета Николаевна Ратманова (Зуева)
Бракосочетание
1932
Супруг(-а): Мария Остен (Гресхёнер)
Смерть
02.02.1940
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно