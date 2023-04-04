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Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)

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Место рождения

Белосток, Польша

Дата рождения

12.06.1898

Дата смерти

02.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1898

Отец: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)

Мать: Фридлянд (Хохман) Рохля (Рахиль Савельевна)

Бракосочетание
1924

Жена: Ратманова-Кольцова (Зуева) Елизавета Николаевна

Развод
1930

Жена: Ратманова-Кольцова (Зуева) Елизавета Николаевна

Развод
1930

Жена: (Юренева (Шадурская)) Вера

Супруг(-а): Елизавета Николаевна Ратманова (Зуева)
Бракосочетание
1932

Жена: (Юренева (Шадурская)) Вера

Супруг(-а): Мария Остен (Гресхёнер)
Смерть
02.02.1940
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно

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