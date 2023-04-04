(Юренева (Шадурская)) Вера
Место рождения
Дата рождения22.06.1876
Дата смерти19.01.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1876
Отец: Шадурский Леонид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Юренева) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Юренев Иван Александрович
Бракосочетание
1918
Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)
Развод
1922
Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)
Развод
1930
Супруг(-а): Елизавета Николаевна Ратманова (Зуева)
Бракосочетание
1932
Супруг(-а): Мария Остен (Гресхёнер)
Смерть
19.01.1962