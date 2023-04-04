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(Юренева (Шадурская)) Вера

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.06.1876

Дата смерти

19.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1876

Отец: Шадурский Леонид

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознесенский (Бродский) Александр Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Юренева) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Юренев Иван Александрович

Бракосочетание
1918

Муж: Юренев Иван Александрович

Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)
Развод
1922

Муж: Юренев Иван Александрович

Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)
Развод
1930

Муж: Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)

Супруг(-а): Елизавета Николаевна Ратманова (Зуева)
Бракосочетание
1932

Муж: Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)

Супруг(-а): Мария Остен (Гресхёнер)
Смерть
19.01.1962
Москва, город федерального значения Москва

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