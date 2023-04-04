Шадурский Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадурский Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1876

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Смерть
Неизвестно