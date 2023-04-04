Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шадурский Леонид
Шадурский Леонид
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Шадурская) Зоя
1874 г.р.
(Юренева (шадурская)) Вера
1876 г.р.
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь:
Зоя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1876
Дочь:
Вера
Мать ребёнка: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь