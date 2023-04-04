(Шадурская) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шадурская) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шадурский Леонид

Мать: не указана

Смерть
1939
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