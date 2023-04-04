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(Шадурская) Зоя
(Шадурская) Зоя
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1939
Пол
Женский
Отец
Шадурский Леонид
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Шадурский Леонид
Мать: не указана
Смерть
1939
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