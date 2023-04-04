Юренев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Юренева) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: (Юренева (Шадурская)) Вера
Смерть
?.06.1902
Бракосочетание
1918
Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)
Развод
1922
Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)