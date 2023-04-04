Юренев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юренев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Юренева) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: (Юренева (Шадурская)) Вера

Смерть
?.06.1902
Бракосочетание
1918

Жена: (Юренева (Шадурская)) Вера

Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)
Развод
1922

Жена: (Юренева (Шадурская)) Вера

Супруг(-а): Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд)

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