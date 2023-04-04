Фридлянд (Хохман) Рохля (Рахиль Савельевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридлянд (Хохман) Рохля (Рахиль Савельевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Хохман Шевах

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1898

Сын: Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)

Отец ребёнка: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)

Рождение ребёнка
28.09.1900

Сын: Ефимов (Фридлянд) Борис

Отец ребёнка: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)

Киев, Украинская ССР
Смерть
1955

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