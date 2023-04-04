Фридлянд (Хохман) Рохля (Рахиль Савельевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Хохман Шевах
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1898
Сын: Кольцов (Фридлянд) Михаил (Моисей)
Отец ребёнка: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)
Рождение ребёнка
28.09.1900
Отец ребёнка: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)
Киев, Украинская ССР
Смерть
1955