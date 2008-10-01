Ефимов (Фридлянд) Борис
Место рождения
Дата рождения28.09.1900
Дата смерти01.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова (Фрадкина) Раиса
Работа или профессия
Неизвестно
Художник, карикатурист
Рождение ребёнка
26.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Корецкая) Розалия (Рузя)
Смерть
01.10.2008
Москва, город федерального значения Москва