Ефимов (Фридлянд) Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов (Фридлянд) Борис

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

28.09.1900

Дата смерти

01.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900

Отец: Фридлянд Хаим (Ефим Моисеевич)

Мать: Фридлянд (Хохман) Рохля (Рахиль Савельевна)

Киев, Украинская ССР
Развод
Неизвестно

Жена: (Корецкая) Розалия (Рузя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Корецкая) Розалия (Рузя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова (Фрадкина) Раиса

Работа или профессия
Неизвестно
Художник, карикатурист
Рождение ребёнка
26.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Корецкая) Розалия (Рузя)

Смерть
01.10.2008
Москва, город федерального значения Москва

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