Ем Владимир Егорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисогурский Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Лисогурский Галина А.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисогурский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лисогурский Галина А.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисогурский Галина А.
Смерть
Неизвестно