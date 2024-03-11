Лисогурский Галина А.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисогурский Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Ем Владимир Егорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисогурский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ем Владимир Егорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно