Лисогурский Галина А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисогурский Галина А.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисогурский Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Ем Владимир Егорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисогурский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ем Владимир Егорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ем Владимир Егорьевич

Смерть
Неизвестно

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