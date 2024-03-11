Федосенко Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федосенко Федор Г.
Мать: Федосенко Р. (?) Е.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - - -
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - - Егорьевич
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броцман Светлана Егорьевна
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Татьяна Егорьевна
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - - -
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - - Егорьевна
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосенко Николай Егорьевич
Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович
Смерть
1914