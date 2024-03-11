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Федосенко Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосенко Федор Г.

Мать: Федосенко Р. (?) Е.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - - -

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - - Егорьевич

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броцман Светлана Егорьевна

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Татьяна Егорьевна

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - - -

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - - Егорьевна

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ем Владимир Егорьевич

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ем Егор Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосенко Николай Егорьевич

Отец ребёнка: Ем Егор Алексаедрович

Смерть
1914

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