Федосенко Николай Егорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ем Егор Алексаедрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосенко Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Федосенко Тамила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосенко Жанетта Николаевна
Мать ребёнка: Федосенко Тамила Михайловна
Смерть
Неизвестно