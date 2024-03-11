Федосенко Николай Егорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосенко Николай Егорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ем Егор Алексаедрович

Мать: Федосенко Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосенко Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Федосенко Тамила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосенко Тамила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосенко Жанетта Николаевна

Мать ребёнка: Федосенко Тамила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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