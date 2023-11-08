Мажова (Кузнецова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажова (Кузнецова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Жары

Дата рождения

11.08.1905

Дата смерти

15.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1905

Отец: Кузнецов Иван Иванович

Мать: Кузнецова Федосия Павловна

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Жары
Рождение ребёнка
25.09.1926

Дочь: Кочеулова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Мажов Михаил Алексеевич

Германия
Рождение ребёнка
25.09.1926

Дочь: Медведкова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Мажов Михаил Алексеевич

Германия
Бракосочетание
03.04.1928

Муж: Мажов Михаил Алексеевич

Фрунзенский ЗАГС г. Москвы
Смерть
15.07.1986
Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище
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