Мажова (Кузнецова) Зинаида Ивановна
Место рожденияМосковская область, Орехово-Зуевский район, с. Жары
Дата рождения11.08.1905
Дата смерти15.07.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1905
Отец: Кузнецов Иван Иванович
Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Жары
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Кочеулова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Мажов Михаил Алексеевич
Германия
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Медведкова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Мажов Михаил Алексеевич
Германия
Бракосочетание
03.04.1928
Фрунзенский ЗАГС г. Москвы
Смерть
15.07.1986
Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище