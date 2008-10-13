Медведкова (Мажова) Наталия Михайловна
Место рожденияГермания
Дата рождения25.09.1926
Дата смерти13.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926
Отец: Мажов Михаил Алексеевич
Мать: Мажова Зинаида Ивановна
Германия
Бракосочетание
17.?.1949
Краснопресненский ЗАГС г. Москвы
Образование
Около 1949
Москва
Московская городская художественная школа
Образование
Около 1950
Москва
Московский художественно-графический педагогический институт
Рождение ребёнка
05.12.1953
Сын: Медведков Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Медведков Юрий Владимирович
Москва
Работа или профессия
Между 23.05.1957 и 18.04.1958
Директор-искусствовед отдела выставок
Образование
1957
Государственная центральная художественно-реставрационная мастерская Главного управления изобразительных искусств Министерства культуры СССР
Курсы по подготовке художников-реставраторов
Работа или профессия
Между 07.04.1958 и 22.08.1960
Государственная художественно-реставрационная мастерская
Реставратор 1-ой категории
Развод
19.05.1960
Пресненский отдел ЗАГС
Работа или профессия
Между 22.08.1960 и 13.05.1965
Дирекция художественных выставок и панорам
Старший реставратор отдела художественных фондов
Работа или профессия
Между 13.05.1965 и 01.04.1967
Дирекция художественных выставок и панорам
Старший реставратор-художник
Работа или профессия
Между 01.04.1967 и 16.10.1972
Дирекция художественных выставок и панорам
Старший научний сотрудник отдела организации выставок
Работа или профессия
Между 16.10.1972 и 11.06.1973
Центральный музей Революции СССР
Художник-реставратор
Место жительства
1972
Москва, улица Пулковская, д. 19, к. 2, кв. 281
Работа или профессия
Между 02.07.1973 и 05.08.1974
Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII в."
Старший реставратор
Работа или профессия
Между 12.08.1974 и 17.10.1974
Межрайонный фотохудожественный комитет
Ретушер в фотолаборатории г. Химки
Работа или профессия
Между 14.11.1974 и 30.04.1975
Государственный музей керамики "Усадьба Кусково XVIII в."
Старший реставратор
Работа или профессия
Между 22.05.1975 и 09.07.1979
Центральный музей
Старший художник-реставратор
Работа или профессия
Между 03.08.1979 и 20.03.1980
Государственный центральный театральный музей
Художник-реставратор
Место жительства
1986
Москва, Каширский проезд, д. 9. к. 2, кв. 352
Место жительства
Неизвестно
Москва, ул. Воровского, д. 22, кв. 5
Смерть
13.10.2008
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище