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Медведков Юрий Владимирович

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Место рождения

Йошкар-Ола

Дата рождения

25.02.1928

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928

Отец: Медведков Владимир Дмитриевич

Мать: Медведкова Фатина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: DeVoe (Medvedkov) Masha

Мать ребёнка: Медведкова (Иерусалимская) Ольга Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Medvedkov Mike

Мать ребёнка: Медведкова (Иерусалимская) Ольга Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведкова (Иерусалимская) Ольга Львовна

Образование
Неизвестно
МГИМО
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.?.1949

Жена: Медведкова (Мажова) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1953

Сын: Медведков Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Медведкова (Мажова) Наталия Михайловна

Развод
19.05.1960

Жена: Медведкова (Мажова) Наталия Михайловна

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