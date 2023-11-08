Медведков Юрий Владимирович
Место рожденияЙошкар-Ола
Дата рождения25.02.1928
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: DeVoe (Medvedkov) Masha
Мать ребёнка: Медведкова (Иерусалимская) Ольга Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Medvedkov Mike
Мать ребёнка: Медведкова (Иерусалимская) Ольга Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
МГИМО
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.?.1949
Рождение ребёнка
05.12.1953
Сын: Медведков Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Медведкова (Мажова) Наталия Михайловна
Развод
19.05.1960