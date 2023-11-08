Мажов Михаил Алексеевич
Место рожденияСталинградская область, Ленинский район, с. Рахинка
Дата рождения07.11.1896
Дата смерти13.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1896
Отец: Мажов Алексей
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник управления трубопровода Астрахань-Саратов
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник строительства Перевалочной нефтебазы в Рени
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник отдела спецодежды, обуви и текстиля
Работа или профессия
Неизвестно
нач. экспедиции «Нефтепроводпроекта» | Указ Президиума ВС СССР от 25.12.1943 № 215/266
Работа или профессия
Неизвестно
нач. проектно-изыскательской экспедиции треста «Нефтепроводпроект» | Указ Президиума ВС СССР от 06.09.1943 № 214/300
Образование
Неизвестно
Институт им. Плеханова
Награда
Неизвестно
Почетная грамота за активную военно-патриотическую работу, в связи с двадцатипятилетием формирования дивизии
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1919
Комиссар кавалерийского полка Красной армии
Работа или профессия
С 1922 по 1941
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Кочеулова (Мажова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Мажова (Кузнецова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Медведкова (Мажова) Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Мажова (Кузнецова) Зинаида Ивановна
Бракосочетание
03.04.1928
Получение воинского звания/чина
11.12.1935
Лейтенант государственной безопасности | https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A... Показать все
Работа или профессия
По ?.04.1937
нач. 3 отделения НТО ГУГСК НКВД, зачислен в действующий резерв | Приказ НКВД СССР № 634 от 29.04.1937
Работа или профессия
По 28.02.1939
нач. картографического отдела ГУГСК НКВД СССР в запасе | Приказ НКВД СССР № 365 от 28.02.1939
Работа или профессия
1940
Военная служба
1941
Военный комиссар интендантства армии
Демобилизация
23.09.1942
Награда
29.12.1942
Отличник нефтеснабжения СССР за хорошую работу по выполнению проектных заданий в период отечественной войны
Военная награда
06.09.1943
орден Красной Звезды
Награда
25.12.1943
орден «Знак Почета»
Работа или профессия
Между 1945 и 1952
Директор экспортно-импортной конторы готовых тканей
Награда
07.05.1965
Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
22.03.1966
Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
21.06.1968
Орден Красной звезды
Награда
01.04.1970
Юбилейная медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Место жительства
1972
Смерть
13.09.1974
Похороны
Неизвестно