Мажов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мажов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рахинки
Рождение ребёнка
07.11.1896

Сын: Мажов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Сталинградская область, Ленинский район, с. Рахинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрухина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажов Николай? Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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