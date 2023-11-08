Мажов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: ?
Рахинки
Рождение ребёнка
07.11.1896
Мать ребёнка: ?
Сталинградская область, Ленинский район, с. Рахинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрухина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажов Николай? Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно