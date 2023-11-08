Кузнецова Федосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Федосия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Михневич Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гринева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Москва
Рождение ребёнка
11.08.1905

Дочь: Мажова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Жары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Арсений Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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