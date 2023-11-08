Кузнецова Федосия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Михневич Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гринева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Москва
Рождение ребёнка
11.08.1905
Дочь: Мажова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Жары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Арсений Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно