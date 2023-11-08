Кузнецов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Иванович

Кузнецов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Михневич Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гринева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосия Павловна

Москва
Рождение ребёнка
11.08.1905

Дочь: Мажова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосия Павловна

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Жары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Арсений Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосия Павловна

Смерть
1918
Тверь
Причина смерти: Убийство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close