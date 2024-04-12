Азнабаева (Акулинина) Валентина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азнабаева (Акулинина) Валентина Иосифовна

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Место рождения

Чермасан, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1958

Отец: Акулинин Иосиф Сергеевич

Мать: Акулинина Елена Михайловна

Чермасан, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1984

Сын: Азнабаев Амир Загитович

Отец ребёнка: Азнабаев Загит Минуллович

Рождение ребёнка
23.11.1985

Дочь: Кабирова Елена Загитовна

Отец ребёнка: Азнабаев Загит Минуллович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1993

Сын: Азнабаев Радик Загитович

Отец ребёнка: Азнабаев Загит Минуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азнабаев Загит Минуллович

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