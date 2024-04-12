Азнабаева (Акулинина) Валентина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения17.04.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1958
Рождение ребёнка
13.07.1984
Отец ребёнка: Азнабаев Загит Минуллович
Рождение ребёнка
23.11.1985
Дочь: Кабирова Елена Загитовна
Отец ребёнка: Азнабаев Загит Минуллович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1993
Отец ребёнка: Азнабаев Загит Минуллович
Бракосочетание
Неизвестно