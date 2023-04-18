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Азнабаев Амир Загитович
Азнабаев Амир Загитович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1984
Пол
Мужской
Отец
Азнабаев Загит Минуллович
1955 г.р.
Мать
Азнабаева (Акулинина) Валентина Иосифовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1984
Отец:
Азнабаев Загит Минуллович
Мать:
Азнабаева Валентина Иосифовна
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