Азнабаев Загит Минуллович
Место рождения
Дата рождения01.02.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1955
Отец: Азнабаев Минулла Рахматуллович
Рождение ребёнка
13.07.1984
Мать ребёнка: Азнабаева Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
23.11.1985
Дочь: Кабирова Елена Загитовна
Мать ребёнка: Азнабаева Валентина Иосифовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1993
Мать ребёнка: Азнабаева Валентина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно