Азнабаев Загит Минуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азнабаев Загит Минуллович

Место рождения

Чапаево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1955

Отец: Азнабаев Минулла Рахматуллович

Мать: не указана

Чапаево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1984

Сын: Азнабаев Амир Загитович

Мать ребёнка: Азнабаева Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
23.11.1985

Дочь: Кабирова Елена Загитовна

Мать ребёнка: Азнабаева Валентина Иосифовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1993

Сын: Азнабаев Радик Загитович

Мать ребёнка: Азнабаева Валентина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азнабаева Валентина Иосифовна

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