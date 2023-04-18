Азнабаев Радик Загитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азнабаев Радик Загитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1993

Отец: Азнабаев Загит Минуллович

Мать: Азнабаева Валентина Иосифовна

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