Ефимов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1909
Отец: Ефимов Сергей Антонович
Мать: Ефимова Аксинья Матвевна
Рождение ребёнка
25.08.1929
Мать ребёнка: Ефимова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солуянова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Авдотья Федоровна
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без бести