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Ефимов Василий Сергеевич

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Место рождения

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

09.03.1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1909

Отец: Ефимов Сергей Антонович

Мать: Ефимова Аксинья Матвевна

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.08.1929

Сын: Ефимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Авдотья Федоровна

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солуянова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Авдотья Федоровна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без бести
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