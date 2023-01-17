Ефимова (Даскина) Авдотья Федоровна
Место рождения
Дата рождения11.03.1910
Дата смерти06.04.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1910
Отец: Даскина ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1929
Отец ребёнка: Ефимов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солуянова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Сергеевич
Смерть
06.04.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно