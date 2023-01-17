Ефимова (Даскина) Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Даскина) Авдотья Федоровна

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Место рождения

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

11.03.1910

Дата смерти

06.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1910

Отец: Даскина ?

Мать: не указана

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.08.1929

Сын: Ефимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Сергеевич

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солуянова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Сергеевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
06.04.1993
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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