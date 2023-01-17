Ефимов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1929
Дата смерти05.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1929
Бракосочетание
07.01.1949
Рождение ребёнка
03.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
05.09.1956
Дочь: Хусаинова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Федоровна
Смерть
05.06.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно