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Ефимов Иван Васильевич

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Место рождения

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.08.1929

Дата смерти

05.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1929

Отец: Ефимов Василий Сергеевич

Мать: Ефимова Авдотья Федоровна

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
07.01.1949

Жена: Ефимова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
03.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
05.09.1956

Дочь: Хусаинова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Федоровна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
05.06.1993
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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