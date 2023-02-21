Ефимова Аксинья Матвевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1891
Дата смерти18.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1909
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Антонович
Смерть
18.08.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно