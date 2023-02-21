Ефимова Аксинья Матвевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Аксинья Матвевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1891

Дата смерти

18.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Ефимов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Антонович

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Антонович

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Антонович

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
18.08.1977
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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