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Ефимов Сергей Антонович

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Место рождения

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

20.04.1889

Дата смерти

02.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Ефимов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимова Аксинья Матвевна

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимова Аксинья Матвевна

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Ефимова Аксинья Матвевна

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
02.10.1979
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Причина смерти: по старости
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