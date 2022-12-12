Ефимов Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения20.04.1889
Дата смерти02.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1909
Мать ребёнка: Ефимова Аксинья Матвевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Аксинья Матвевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Ефимова Аксинья Матвевна
Смерть
02.10.1979
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Причина смерти: по старости