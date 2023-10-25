Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1904
Дата смерти30.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Фадеева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
10.01.1930
Дочь: Истомина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Фотина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Подоров Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
20.11.1939
Дочь: Новикова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна
Панкрашино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1942
Дочь: Злыгостева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1987