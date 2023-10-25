Подоров Григорий (Георгий) Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодоров Григорий (Георгий) Прохорович

Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1904

Дата смерти

30.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904

Отец: Подоров Прохор Максимович

Мать: Подорова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Фадеева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Истомина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Фотина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Подоров Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
20.11.1939

Дочь: Новикова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна

Панкрашино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1942

Дочь: Злыгостева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Подорова Анастасия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подорова Анастасия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
30.04.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close