Истомина (Подорова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Подорова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1930

Дата смерти

25.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930

Отец: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Мать: Подорова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
02.10.1954

Сын: Истомин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Истомин Григорий Борисович

Рождение ребёнка
16.03.1957

Сын: Истомин Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Истомин Григорий Борисович

Рождение ребёнка
02.02.1959

Сын: Истомин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Истомин Григорий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Григорий Борисович

Смерть
25.02.1998
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