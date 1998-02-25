Истомина (Подорова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1930
Дата смерти25.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930
Рождение ребёнка
02.10.1954
Сын: Истомин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Истомин Григорий Борисович
Рождение ребёнка
16.03.1957
Сын: Истомин Аркадий Григорьевич
Отец ребёнка: Истомин Григорий Борисович
Рождение ребёнка
02.02.1959
Сын: Истомин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Истомин Григорий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1998