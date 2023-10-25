Подорова Анастасия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1903
Дата смерти29.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1903
Отец: Ельцов Василий
Мать: Ельцова Евдокия
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Фадеева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Рождение ребёнка
10.01.1930
Дочь: Истомина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Фотина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Подоров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Рождение ребёнка
20.11.1939
Дочь: Новикова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Панкрашино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1942
Дочь: Злыгостева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1988