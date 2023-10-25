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Подорова Анастасия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1903

Дата смерти

29.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1903

Отец: Ельцов Василий

Мать: Ельцова Евдокия

Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Фадеева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Истомина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Фотина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Подоров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Рождение ребёнка
20.11.1939

Дочь: Новикова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Панкрашино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1942

Дочь: Злыгостева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Смерть
29.01.1988
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