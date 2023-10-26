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Истомин Сергей Григорьевич
Истомин Сергей Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1954
Пол
Мужской
Отец
Истомин Григорий Борисович
1926 г.р.
Мать
Истомина (Подорова) Мария Григорьевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1954
Отец:
Истомин Григорий Борисович
Мать:
Истомина Мария Григорьевна
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