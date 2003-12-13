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Истомин Григорий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1926

Дата смерти

13.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1954

Сын: Истомин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Истомина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.03.1957

Сын: Истомин Аркадий Григорьевич

Мать ребёнка: Истомина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
02.02.1959

Сын: Истомин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Истомина Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Мария Григорьевна

Смерть
13.12.2003
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