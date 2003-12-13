Истомин Григорий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1926
Дата смерти13.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1954
Сын: Истомин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Истомина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.03.1957
Сын: Истомин Аркадий Григорьевич
Мать ребёнка: Истомина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.02.1959
Сын: Истомин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Истомина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2003