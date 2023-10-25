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Подоров Прохор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Подоров Максим Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1904

Сын: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
С 1905 по 1906

Дочь: Подорова Елизавета Прохоровна

Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Подоров Иван Прохорович

Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Подоров Семен Прохорович

Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Подорова Александра Прохоровна

Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подорова Феодосия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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