Подоров Прохор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Подоров Максим Федорович
Рождение ребёнка
12.05.1904
Сын: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
С 1905 по 1906
Дочь: Подорова Елизавета Прохоровна
Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Подорова Александра Прохоровна
Мать ребёнка: Подорова Феодосия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно