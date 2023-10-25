Подорова Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодорова Феодосия Федоровна

Подорова Феодосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Между 1930 и 1940

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1904

Сын: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович

Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович

Рождение ребёнка
С 1905 по 1906

Дочь: Подорова Елизавета Прохоровна

Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Подоров Иван Прохорович

Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Подоров Семен Прохорович

Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Подорова Александра Прохоровна

Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подоров Прохор Максимович

Смерть
Между 1930 и 1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close