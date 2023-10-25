Подорова Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиМежду 1930 и 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1904
Сын: Подоров Григорий (Георгий) Прохорович
Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович
Рождение ребёнка
С 1905 по 1906
Дочь: Подорова Елизавета Прохоровна
Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Подорова Александра Прохоровна
Отец ребёнка: Подоров Прохор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1930 и 1940