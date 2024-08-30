Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна
Место рождениядер. Дубровы
Дата рождения16.02.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1860
Отец: Ершов Иван Никифорович
Мать: Ершова Ирина Федоровна
Бракосочетание
27.10.1880
Рождение ребёнка
19.12.1889
Дочь: (Алешина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.08.1894
Дочь: Каткова (Алешина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Афанасьевич