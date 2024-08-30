Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна

Место рождения

дер. Дубровы

Дата рождения

16.02.1860

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1860

Отец: Ершов Иван Никифорович

Мать: Ершова Ирина Федоровна

Бракосочетание
27.10.1880

Муж: Алешин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.12.1889

Дочь: (Алешина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.08.1894

Дочь: Каткова (Алешина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Афанасьевич

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