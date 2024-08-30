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Ершова Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
16.02.1860

Дочь: Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Никифорович

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