Ершова Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
16.02.1860
Дочь: Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Никифорович