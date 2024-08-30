Ершов Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Иван Никифорович

Ершов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ершов Никифор

Мать: Ершова Наталья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна

Мать ребёнка: Ершова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
16.02.1860

Дочь: Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ершова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна

Мать ребёнка: Ершова Ирина Федоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.