Ершов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ершов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна
Мать ребёнка: Ершова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
16.02.1860
Дочь: Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ершова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Ершова) Ульяния Ивановна
Мать ребёнка: Ершова Ирина Федоровна