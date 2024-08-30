Каткова (Алешина) Анна Ивановна
Место рождениядер. Дуброва Весьегонского уезда Перемутской волости Тверской губернии
Дата рождения20.08.1894
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катков Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катков Павел Федорович
Бракосочетание
27.04.1915
Рождение ребёнка
01.08.1915
Дочь: Багрова (Каткова) Вера Павловна
Отец ребёнка: Катков Павел Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1920
Дочь: Лебедева (Каткова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Катков Павел Федорович
Смерть
После 1970