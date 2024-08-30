Каткова (Алешина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Алешина) Анна Ивановна

Место рождения

дер. Дуброва Весьегонского уезда Перемутской волости Тверской губернии

Дата рождения

20.08.1894

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1915 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894

Отец: Алешин Иван Афанасьевич

Мать: Алешина (Ершова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катков Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катков Павел Федорович

Бракосочетание
27.04.1915

Муж: Катков Павел Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1915

Дочь: Багрова (Каткова) Вера Павловна

Отец ребёнка: Катков Павел Федорович

Рождение ребёнка
01.09.1920

Дочь: Лебедева (Каткова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Катков Павел Федорович

Смерть
После 1970

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