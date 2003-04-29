Лебедева (Каткова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Каткова) Надежда Павловна

Место рождения

г. Тутаев Ярославской области

Дата рождения

01.09.1920

Дата смерти

29.04.2003

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920

Отец: Катков Павел Федорович

Мать: Каткова (Алешина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович

Бракосочетание
01.12.1945

Муж: Лебедев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
10.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович

Смерть
29.04.2003

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