Лебедева (Каткова) Надежда Павловна
Место рожденияг. Тутаев Ярославской области
Дата рождения01.09.1920
Дата смерти29.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920
Рождение ребёнка
01.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович
Бракосочетание
01.12.1945
Рождение ребёнка
10.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович
Смерть
29.04.2003