Лебедев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Михаил Александрович

Место рождения

г. Кострома

Дата рождения

08.11.1915

Дата смерти

28.06.1969

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915

Отец: Лебедев Александр Ефимович

Мать: Лебедева Екатерина Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Дворникова) Зоя

Развод
Неизвестно

Жена: Лебедева (Дворникова) Зоя

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Дворникова) Зоя

Рождение ребёнка
01.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Каткова) Надежда Павловна

Бракосочетание
01.12.1945

Жена: Лебедева (Каткова) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
10.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Каткова) Надежда Павловна

Смерть
28.06.1969

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