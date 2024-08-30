Лебедев Михаил Александрович
Место рожденияг. Кострома
Дата рождения08.11.1915
Дата смерти28.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева (Дворникова) Зоя
Рождение ребёнка
01.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева (Каткова) Надежда Павловна
Бракосочетание
01.12.1945
Рождение ребёнка
10.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева (Каткова) Надежда Павловна
Смерть
28.06.1969